Стоимость проезда в метро и автобусах будет стоить столько

Минимальный тариф на пассажирские перевозки в метро и на современных регулярных внутригородских (внутрирайонных), межпоселковых и пригородных автобусных маршрутах, работающих исключительно по безналичной системе оплаты и соответствующих современным требованиям, изменен и установлен на уровне 60 гяпиков (тарифы могут варьироваться в зависимости от расстояния).

Как сообщает Day.Az, эти тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Новые тарифы распространяются на внутригородские, пригородные и межпоселковые автобусные маршруты в административных границах города Баку, где оплата осуществляется только безналичными средствами, а автобусы работают на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане утверждены новые тарифы на общественный транспорт.