Владанка Адреева о ключевых направлениях климатической политики

Энергетический переход, развитие возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов в транспортном секторе являются ключевыми направлениями глобальной климатической повестки.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Адреева в кулуарах мероприятия "Бакинская неделя климатических действий 2025".

По её словам, 24 сентября в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН провёл саммит высокого уровня по вопросам климата, на котором страны были призваны представить "суперамбициозные" национально определяемые вклады (NDCs).

"Генеральный секретарь особо отметил, что государства должны сосредоточиться на энергетическом переходе и развитии возобновляемых источников энергии. Мы должны также остановить вырубку лесов, существенно сократить выбросы парниковых газов, а в секторах с высоким уровнем загрязнения - таких как транспорт или цементная промышленность - внедрять низкоуглеродные технологии", - подчеркнула Адреева.

Она добавила, что это одни из приоритетов, которые сегодня стоят перед мировым сообществом. "Очень важно, чтобы к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP30), которая состоится в конце ноября в Белене, страны смогли продвинуться вперёд и закрепить ключевые достижения COP29, включая новую цель по климатическому финансированию, согласованную в ноябре прошлого года в Баку", - сказала координатор ООН.