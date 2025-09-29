Более 80% ВВП Азербайджана приходится на частный сектор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week).

"В 2021-2024 годах несырьевой сектор Азербайджана в среднем рос на 6,7% в год и в настоящее время составляет 68% национальной экономики", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что за последние годы несырьевой экспорт почти удвоился, что подтверждает растущую конкурентоспособность страны:

"На сегодняшний день более 80% ВВП приходится на частный сектор. При этом укрепились и фискальные показатели. В 2025 году доходы государственного бюджета выросли более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Стратегические валютные резервы увеличились примерно вдвое, а государственный долг сократился до 6,5% ВВП - это один из самых низких показателей в мире".

С. Баширли также отметил, что энергетическая политика продолжает оставаться ключевым фактором развития и международного влияния Азербайджана:

"Страна остаётся надёжным партнёром как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике. Крупные солнечные и ветровые проекты, а также создание "зеленой энергетической зоны" в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечивают активное участие Азербайджана в глобальном энергетическом переходе".