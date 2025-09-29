Средний коридор объединяет экономику, культуру и стратегию тюркских стран

Средний коридор является не только транспортным проектом, но и стратегическим инструментом интеграции тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Ваша, в ходе конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Средний коридор - это мост между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом, соединяющий регионы и поддерживающий направления, которые иногда остаются в тени. Для тюркского мира это не просто логистика, а лидерство и стратегическая роль в глобальной экономике", - подчеркнул Ваша.

По его словам, проект выходит за рамки транспорта, объединяя культурные, экономические и политические аспекты. Интеграция тюркских стран через ОТГ формализует и институционализирует веками существовавшие культурные и исторические связи, создавая основу для дальнейшего сотрудничества в сферах образования, инноваций, цифровой экономики, внешней политики и безопасности.

Васа отметил, что для успешного развития коридора и тюркской интеграции необходимы три ключевых элемента: укрепление институтов с общими правилами, открытость партнёрам (Венгрия может стать мостом к ЕС) и взаимодействие между людьми, чтобы граждане ощутили преимущества интеграции в повседневной жизни.

Эксперт также подчеркнул роль интеллектуальных сообществ и аналитических центров.

"Если мы будем работать вместе, мы сможем дать Среднему коридору второе значение: не просто маршрут для торговли, но и канал для идей", - заключил Ваша.