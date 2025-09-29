https://news.day.az/azerinews/1784101.html Cabir İmanov vəfat etdi Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu gün paytaxtın Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən idman zalında infarkt keçirib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briadası çağırılsa da, 49 yaşlı aktyor vəfat edib.
