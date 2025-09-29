Экс-тренер английского клуба возглавил академию "Сабаха"

В Академии футбольного клуба "Сабах" произошло новое кадровое назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пресс-службе клуба сообщили, что координатором академии утвержден грузинский специалист Георгий Минашвили, обладающий лицензией UEFA Pro.

43-летний тренер имеет богатый опыт работы. В разные годы он трудился в "Локомотиве" (Тбилиси) - в основной команде и академии, возглавлял молодежные команды "Динамо" (Тбилиси), был координатором академии китайского "Далянь Ай-Стар", главным тренером английского клуба "Лондон Тайгерс", а также тренировал команды U-15 и U-18 в "Кристал Пэлас".

С Минашвили подписан контракт по схеме 1+2 года. Предыдущий координатор академии Аднино Мустеданагич теперь возглавляет дублирующий состав и команду U-19 "Сабаха".