Азербайджан сократит потребление газа благодаря модернизации электростанции

Модернизация крупнейшей электростанции Кавказа в Мингячевире позволит Азербайджану ежегодно экономить около 0,5 миллиарда кубометров природного газа и значительно снижать выбросы парниковых газов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, на станции мощностью 2,4 ГВт старые советские турбины были заменены на современные газовые турбины Ansaldo, совместимые с водородом.

"Эта модернизация означает миллионы тонн сокращённых выбросов в год. Это один из ключевых шагов, которые мы предпринимаем для повышения энергоэффективности и ускорения "зелёного" перехода", - отметил Солтанов.