ОТГ сталкивается с внешним давлением и дезинформацией - Фарид Шафиев
Организация тюркских государств (ОТГ) продолжает процесс институционализации и развития, однако сталкивается с внешними попытками дезинформации и давления на ее повестку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в кулуарах конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.
По его словам, в последнее время наблюдаются скоординированные кампании, направленные на то, чтобы затруднить развитие ОТГ, в том числе во время международных саммитов. Часть этих кампаний касается Азербайджана и связана с событиями на Ближнем Востоке.
"Ранее такие кампании чаще касались конфликта между Арменией и Азербайджаном, теперь они расширяются на другие регионы", - отметил эксперт.
Шафиев подчеркнул, что высокий уровень вероятности использования инструментов дезинформации против тюркской общины требует предварительной подготовки и выработки стратегий реагирования. Конференции, подобные этой, предоставляют экспертам возможность обменяться мнениями и совместно разрабатывать меры защиты интересов стран ОТГ.
Он также отметил, что политика внутри тюркских стран должна быть выверенной и соответствовать целям укрепления сотрудничества между государствами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре