ОТГ сталкивается с внешним давлением и дезинформацией

Организация тюркских государств (ОТГ) продолжает процесс институционализации и развития, однако сталкивается с внешними попытками дезинформации и давления на ее повестку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в кулуарах конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, в последнее время наблюдаются скоординированные кампании, направленные на то, чтобы затруднить развитие ОТГ, в том числе во время международных саммитов. Часть этих кампаний касается Азербайджана и связана с событиями на Ближнем Востоке.

"Ранее такие кампании чаще касались конфликта между Арменией и Азербайджаном, теперь они расширяются на другие регионы", - отметил эксперт.

Шафиев подчеркнул, что высокий уровень вероятности использования инструментов дезинформации против тюркской общины требует предварительной подготовки и выработки стратегий реагирования. Конференции, подобные этой, предоставляют экспертам возможность обменяться мнениями и совместно разрабатывать меры защиты интересов стран ОТГ.

Он также отметил, что политика внутри тюркских стран должна быть выверенной и соответствовать целям укрепления сотрудничества между государствами.