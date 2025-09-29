Узбекистан готовится к международному мультимодальному форуму ОТГ для развития торговли и логистики

Узбекистан планирует провести международный мультимодальный форум стран Организации тюркских государств (ОТГ), направленный на развитие торговли, транспортной интеграции и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана Шафоат Нуруллаева, в ходе конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По её словам, страны ОТГ активно расширяют экономическое сотрудничество в сферах торговли, промышленной кооперации, транспортных связей и цифровизации. Важными инструментами этого процесса являются инвестиционный фонд ОТГ, онлайн-платформы для торговли и программы по развитию совместных промышленных проектов.

"Международный мультимодальный форум позволит нам объединить усилия и создать эффективные цепочки поставок внутри тюркского мира, а также повысить координацию в транспортной и логистической сферах", - подчеркнула Нуруллаева.

Эксперт отметила рост числа предприятий с участием капитала стран ОТГ в Узбекистане и значимость транспортной интеграции, включая Средний коридор, объём грузоперевозок по которому в 2024 году увеличился почти в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, цифровизация экономики остаётся приоритетом. Нуруллаева подчеркнула, что развитие онлайн-платформ и инструментов для обмена информацией повышает эффективность экономического взаимодействия и интеграции региона.