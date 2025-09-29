OpenAI готовится внедрить рекламу в ChatGPT

OpenAI анонсировала значительные изменения в своей стратегии, включая возможность внедрения рекламных форматов в ChatGPT.

Как передает Day.Az со ссылкой на E4m, новый директор по приложениям компании, Фиджи Симо, инициировала поиск топ-менеджера, который возглавит отдел монетизации. Этот специалист будет отвечать за развитие подписочных услуг и создание рекламных инструментов для продуктов OpenAI, включая ChatGPT.

Фиджи Симо - знаковая фигура в мире технологий. Ранее она курировала развитие Facebook App и играла ключевую роль в масштабировании рекламной модели Meta. Теперь OpenAI планирует применить этот опыт в сфере генеративного искусственного интеллекта.

По информации инсайдеров, новый руководитель будет подчиняться непосредственно Симо, а не Сэму Альтману. Это свидетельствует о намерении компании разделить зоны ответственности: Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности, а Симо - на продуктах и клиентском опыте. Такой подход приближает OpenAI к традиционной структуре технологических компаний, где исследовательские и коммерческие направления функционируют отдельно.

Особый интерес вызывает перспектива интеграции рекламы в ChatGPT. В настоящее время OpenAI получает доход от подписок ChatGPT Plus и корпоративных решений, однако рынок подписок ограничен. Внедрение рекламы может открыть новые источники дохода. Вопрос заключается в том, как сделать это без ущерба для пользовательского опыта. Обсуждаются различные варианты, включая нативные подсказки и интеграции с брендами в процессе генерации контента.

Эксперты отмечают, что OpenAI обладает уникальным преимуществом: ChatGPT уже используется миллионами людей как рабочий инструмент и помощник. Если компания сможет предложить ненавязчивую и полезную рекламу, это может установить новый стандарт в digital-маркетинге, где рекламные сообщения будут способствовать решению задач пользователей.