В Баку состоялся концерт талантов, готовых покорить музыкальный Олимп

В Международном центре мугама прошёл вечер в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли.

Концерт стал частью проекта "Поддержка молодёжи" (Gənclərə dəstək), объединив талантливых юных исполнителей, готовых покорить музыкальный Олимп, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер открылся чарующим хором Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель - Валида Джалилова, концертмейстер - Светлана Ахмедова). Публику погрузили в атмосферу восточной драмы пролог-хором "Шеби-хиджран" из бессмертной оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Далее на сцену вышел Оркестр народных инструментов Центральной музыкальной школы имени Гара Гараева под руководством Батуры Ахмедовой. Их выступление - это диалог с народной душой, живой звук тара, кяманчи, канона и других традиционных инструментов. Над музыкальным полотном трудились целая плеяда концертмейстеров - Миргусейн Асадуллаев, Хикмет Абдуллаев, Рухулла Дадашов, Севиндж Керимова, Рена Закиева, Нурлан Джафарли, Эльнур Мамедов, Чингиз Абсалимов, Зулейха Усубова.

Солисты - Мурад Набизаде (вокал), Малик Гадимзаде (фортепиано), Фатима Фараджова (канон), Мирнофель Гасанов (тар), Нургюн Гасанoва (кяманча), Нилай Гулузаде (вокал), Мухаммед Гулузаде (скрипка), Мухаммед Асланлы (тар). Каждый из них будто рассказывал свою историю с помощью струн и клавиш.

В программу также вошли выступления ансамбля канонистов, а также пианистов Эртогрула Балаева, Самиры Мусаевой, Инджи Гасанлы, Угура Наби и ударника Аднана Керимли.

Звучали бессмертные произведения Узеира Гаджибейли - "Лейли и Меджнун", "Кёроглы", "Дженги", "Гара гыз", "Чырпынырды Гара дэниз", "Фантазия", "Аршин мал алан".

Публика также насладилась сочинениями Азера Рзаева, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова и Эмиля Афрасияба.

Завершился вечер торжественным аккордом: хор Гимназии Искусств исполнил "Марш Победы" композитора Фархада Бадалбейли на слова Егяны Ахундовой - мощное финальное слово, полное патриотизма и вдохновения.

Напомним, что проект "Поддержка молодёжи" реализуется Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и направлен на выявление и поддержку молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгёзалзаде, координатор - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az