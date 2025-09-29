https://news.day.az/economy/1784071.html White Hill Capital и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана подписали соглашение В рамках саммита INMerge в Баку состоялось подписание Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между венчурным фондом White Hill Capital и Агентством инноваций и цифровому развитию (İRİA).
White Hill Capital и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана подписали соглашение
В рамках саммита INMerge в Баку состоялось подписание Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между венчурным фондом White Hill Capital и Агентством инноваций и цифровому развитию (İRİA).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение направлено на расширение экосистемы венчурного капитала в Азербайджане и поддержку интеграции местных стартапов на международные рынки.
В рамках подписания также представлены успешные проекты, реализованные при поддержке фонда White Hill Capital.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре