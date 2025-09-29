Азербайджан нацелен на новые направления сотрудничества с африканскими странами
В этом году Азербайджан организовал более 10 правительственных миссий в африканские страны, а также принимал визиты из этих стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в кулуарах Бакинской Недели климатических действий (Baku Climate Action Week).
Он отметил, что в отношении Африки во внешней политике Азербайджана действует новая усиленная стратегия:
"В этом году мы провели более 10 правительственных миссий в африканские страны, проводились визиты. Многие страны Африки посещали как лидеры, так и министры иностранных дел и представители правительств. Главная цель - определить новые направления политико-экономического сотрудничества между Азербайджаном и этими странами. Для этого наши государственные структуры работают в каждом своём направлении, оцениваются инвестиционные и экономико-торговые возможности. Это может принести нам только большую пользу".
