В Баку откроется еще одна станция метро

- Уже в следующем году

В Баку планируется запуск еще одной новой станции метро в 2026 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в рамках Государственной программы предпринимаются важные шаги по расширению бакинского метрополитена.

"В настоящее время завершается проектирование 10 новых станций. Согласно соответствующему плану, строительство этих станций должно быть завершено в установленные сроки, и они будут введены в эксплуатацию. Одна новая станция планируется к открытию для пассажиров в 2026 году.

Также продолжается последовательное обновление вагонного парка метро. За последнее время закуплено 65 новых вагонов, из которых 35 уже введены в эксплуатацию. Остальные 30 вагонов планируется передать пассажирам в текущем году. До 2030 года предусмотрено приобретение ещё 299 вагонов нового поколения и их ввод на линии метрополитена", - отметили в ведомстве.

