Яхты по фантастическим ценам выставлены на продажу в Азербайджане

В Азербайджане выставлены на продажу яхты по фантастическим ценам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Согласно данным, цена самой дешевой яхты начинается от 600 тысяч манатов. Самая дорогая яхта предлагается за 6,2 миллиона манатов.

Самая дорогая яхта - "Daydream", произведенная в 2001 году компанией "Chiristensen Shipyard Ltd.", её цена составляет 6 250 000 манатов. Кроме того, на продажу выставлены яхты "Astondoa 95" за 1,1 миллиона манатов, "Astondoa 80" за 1,25 миллиона манатов, "AB YACHT 92" за 3,5 миллиона манатов и другие.