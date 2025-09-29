Ураган Humberto приближается к побережью США

Посмотрите в око урагана 5 категории Humberto с Международной космической станции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот мощный шторм, получивший статус урагана максимальной категории, сейчас стремительно движется к побережью США, угрожая вызвать серьёзные разрушения и перебои в работе инфраструктуры.

Метеорологи призывают жителей прибрежных районов быть готовыми к возможной эвакуации и внимательно следить за обновлениями прогноза.