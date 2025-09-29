В Баку резко вырастет количество экологически чистых автобусов

К концу года количество экологически чистых автобусов достигнет 400.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в настоящее время частные транспортные компании продолжают завозить в страну современные автобусы, работающие на экологически чистых технологиях, то есть на электричестве или сжатом природном газе. В соответствии с государственной программой новые автобусы поставляются как в Баку, так и в различные регионы страны.

В городе Гянджа полностью обновлен автобусный парк. В недавно открытом новом автобусном депо располагается 244 современных и комфортабельных транспортных средства, используемых на маршрутах города. К концу 2025 года их количество достигнет 280.

В течение 2025 года в столице на линии вышло около 100 экологически чистых автобусов, а к концу года их число достигнет 400.

Процесс обновления охватил также город Сумгайыт и Абшеронский район - здесь в эксплуатацию введено 85 современных автобусов.

Кроме того, до конца года в Нахчыван будет доставлено 60 автобусов с электрическими двигателями.

Эти меры реализуются и на освобожденных от оккупации территориях. В первую очередь предусмотрено оснащение электрическим транспортом городов Лачын, Ханкенди, Джебраил и Агдам. Эти транспортные средства уже завозятся в страну, для них готовится специальное депо.

В целом в рамках проводимых работ на освобожденных территориях планируется к концу 2026 года ввести в эксплуатацию 143 электрических автобуса для внутригородских и районных маршрутов, а также 19 автобусов для междугородних перевозок.

