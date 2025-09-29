Названо число стран, представивших свои национально-определяемые вклады

На данный момент 51 страна представила свои национально-определяемые вклады (НОВ) - 42 из них являются членами Партнерства, а 29 стран получили поддержку от членов Партнерства при разработке новых НОВ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель директора по взаимодействию со странами Партнерства по НОВ Эстефания Ардиля Роблес на международной конференции в рамках "Бакинской недели климатических действий".

По ее словам, страны всё чаще акцентируют внимание на том, чтобы цели НОВ были широко известны, поддержаны на институциональном уровне и понятны обществу, что повышает шансы на их успешную реализацию. Первый шаг - определить приоритетные секторы и экономические меры для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. Чёткие сигналы через НОВ и долгосрочные стратегии (LTS) помогают двигаться в этом направлении.

Второй шаг - разработка планов реализации, дорожных карт и ключевых этапов для превращения целей НОВ в конкретные действия. Партнёрство поддержало 64 страны в подготовке таких планов, многие из которых включали инвестиционные и сопроводительные механизмы для вовлечения министерств, частного сектора и всех заинтересованных сторон.

Роблес привела пример Замбии, которая при поддержке Партнерства подготовила стратегию "зеленого" роста, охватывающую ключевые экономические секторы и инвестиционные возможности, направленные на снижение выбросов и повышение адаптивности. Также была разработана таксономия, поддержанная Партнерством по НОВ.

Она отметила, что финансовая поддержка и работа с таксономиями остаются одними из самых популярных запросов стран. Более 60 стран создают финансовые инструменты для перенаправления инвестиций на меры, согласованные с НОВ. "Мы готовы поддерживать страны всеми возможными способами через наше членство", - заключила Роблес.