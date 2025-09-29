İctimai nəqliyyatda qiymət dəyişikliyi bu şəhərlərdə tətbiq ediləcək - RƏSMİ
Ölkənin sürətlə artan nəqliyyat tələblərini qarşılamaq, sərnişindaşıma xidmətinin davamlılığını təmin etmək və avtobus parkının yenilənməsini sürətləndirmək məqsədilə tariflərin tənzimlənməsi zəruri addım kimi qiymətləndirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, hazırki tarif dəyişikliyi yalnız nağdsız ödəniş sisteminin tətbiq edildiyi və müasir standartlara cavab verən avtobusların istismar edildiyi marşrutlarda həyata keçiriləcək:
"Bu da nağdsız ödəmə imkanı təqdim edən müasir avtobuslar istismar edən daşıyıcıların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır. Müasir standartlar dedikdə elektrikli, sıxılmış təbii qazla (CNG) işləyən və 2025-ci il istehsalı olan dizel mühərrikli avtobuslar nəzərdə tutulur. Bakıda bu qayda yalnız elektrikli və CNG texnologiyası ilə işləyən avtobuslara şamil ediləcək.
Digər marşrutlar yeniləndikcə yeni tarifə keçid edə biləcək və bu haqda ictimaiyyətə əlavə məlumat təqdim ediləcək".
Qeyd edilib ki, tarif dəyişikliyindən sonra 2025-ci ilin sonunadək, həmçinin növbəti illər ərzində paytaxtda hər il təxminən 400, Sumqayıt və Abşeronda 100 yeni avtobusun alınması və daşımalara cəlb edilməsi gözlənilir. Bu da avtobus parkının sürətlə yenilənməsinə və xidmət keyfiyyətinin daha da artmasına gətirəcək. Əlavə olaraq, daşıyıcıların nağdsız ödəniş sistemlərinə keçid etməsi stimullaşdırılacaq və bunun bazasında sərnişindaşımada müxtəlif tarif formalarının tətbiq edilməsi üçün texniki imkanların formalaşdırılmasına şərait yaradılacaq.
Qeyd edək ki, yenilənmə prosesi paytaxtla yanaşı Sumqayıt şəhəri ilə Abşeron rayonu ərzisini də əhatə edib və bu il 85 müasir avtobus sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Gəncə şəhərində isə bütövlükdə avtobus parkının yenilənməsi həyata keçirilib, 280 yeni avtobus alınıb və nağdsız ödəniş sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Naxçıvan şəhərinə 60 elektrik mühərrikli avtobus gətiriləcək. Həmçinin Laçın, Xankəndi, Cəbrayıl və Ağdam şəhərlərinin elektrikli nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunması nəzərdə tutulub.
Bu mərhələdə tarifi artan marşrutların siyahısı:
|
Ölkə ərazisində tarif dəyişikliyi ilkin mərhələdə tətbiq olunan marşrutların
|
S İ Y A H I S I
|
Marşrut nömrəsi
|
Başlanğıc dayanacaq məntəqəsi (A)
|
Son dayanacaq məntəqəsi (B)
|
Yeni tarif (qəpik)
|
Bakı şəhəri üzrə:
|
1
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
"Neftçilər" m/st (Q.Qarayev pr.)
|
60
|
2
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
"Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.)
|
60
|
3
|
"Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.)
|
Badamdar qəs.
|
60
|
4
|
Bakı Ağ şəhər yaş.sah.
|
Montin yaş. mas. (İ.Hidayətzadə küç.)
|
60
|
5
|
"N.Nərimanov" m/st (Təbriz küç.)
|
"20-ci Sahə" dairəsi
|
60
|
6
|
"Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.)
|
20-ci Sahə yaş.mas. (F.Ö.Nemanzadə küç.)
|
60
|
10
|
Bakı Ağ şəhər yaş.sah.
|
Yasamal yaşayış kompleksi (MİDA)
|
60
|
11
|
Dəmiryol vağzalı (S.Rəhimov küç.)
|
İbrahim Əbilov küç.
|
60
|
13
|
"Koroğlu" NMM
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
60
|
14
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
60
|
17
|
11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.)
|
Yeni Yasamal yaş.massivi, (M.Xiyabani küç., Park.)
|
60
|
18
|
Nizami bağı (Ə.Cavad küç.)
|
9-cu mikrorayon (H.Babaşov küç)
|
60
|
20
|
Qaraçuxur qəsəbəsi
|
Tibb universiteti
|
60
|
21
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
"Əhmədli" m/st (M.Hadi küç.)
|
60
|
24
|
11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.)
|
Qaraçuxur qəs. (Neftçilər parkı)
|
60
|
30
|
Puşkin küç. (28 May m.st)
|
C.Naxçıvanski küç.
|
60
|
32
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
Cəmşid Naxçıvanski küç.
|
60
|
33
|
28 Mall ticarət mərkəzi
|
"Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.)
|
60
|
35
|
Suraxanı rayonu (mərkəz)
|
Ramiz Quliyev küçəsi
|
60
|
38
|
Tibb Universiteti (S.Vurğun küç. )
|
Keşlə qəs. (M.Ə.Sabir küç)
|
60
|
40
|
Sabunçu qəs.,Sabunçu d/st (Ə.Məmmədəliyev küç.)
|
Günəşli qəs. (İ.İsmayılov küç.)
|
60
|
44
|
Murtuza Muxtarov adına park
|
Neftçilər m/st
|
60
|
46
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
Günəşli qəs. (Əliağa Şıxlinski küç.)
|
60
|
57
|
Bakıxanov qəs. (Y.Əliyev küç.)
|
C.Hacıəliyev küç. (zavod)
|
60
|
61
|
Azadlıq pr.
|
9-cu mkr (M.Cəlal küç.)
|
60
|
60
|
"Koroğlu" NMM
|
Polad Həşimov k.
|
60
|
62
|
Sabunçu qəs.,Sabunçu d/st (Ə.Məmmədəliyev küç.)
|
N.Tusi küç.
|
60
|
65
|
Azneft dairəsi (Niyazi küç.)
|
9-cu mkr (M.Cəlal küç.)
|
60
|
72
|
Köhnə Günəşli qəs.
|
Sədərək t/m
|
60
|
81
|
Köhnə Günəşli qəs. (Əliağa Şıxlinski küç.)
|
Qaraçuxur qəs. (Y.Eyvazov küç.)
|
60
|
88
|
"Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.)
|
"20-ci Sahə" dairəsi
|
60
|
104
|
"H.Aslanov" m/st (M.Hadi küç.)
|
Yeni Suraxanı qəs. (Zeytunluq adlanan ərazi,14 İyul küç.)
|
60
|
105
|
Balaxanı qəs.
|
C.Naxçıvanski küç.
|
60
|
120
|
Hövsan yaş.komp.
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
70
|
125
|
"28 May" m/st (A.Puşkin küç.)
|
Lökbatan qəs. (Nizami küç.)
|
70
|
130
|
"20 Yanvar" m/st (Moskva pr.)
|
Lökbatan qəs.
|
65
|
133
|
Binəqədi qəs.(A.İsfəhani küç)
|
"Gənclik" m/st (F.X.Xoyski küç.)
|
60
|
139
|
"Koroğlu" NMM
|
Savalan yaş. mas. (28 №-li məktəb)
|
65
|
140
|
Şüvəlan qəs. (Dəniz Kənarı küçə)
|
"Koroğlu" NMM
|
70
|
147
|
Məmmədli qəs.
|
"Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.)
|
60
|
149
|
"Sahil" m/st (Z.Əliyeva küç.)
|
Sahil qəs.
|
80
|
150
|
Bilgəh q.
|
"Koroğlu" NMM
|
80
|
150E
|
"Koroğlu" NMM
|
Sea Breeze yaşayış kompleksi
|
90
|
163
|
"Koroğlu" NMM
|
Ramana Yeni yaşayış kompleksi
|
65
|
165
|
Mehdiabad qəs., Qarant yaş.,kom.
|
A.M.Şərifzadə küç.
|
60
|
172
|
"Koroğlu" NMM
|
Bilgəh qəs.
|
65
|
189
|
"Koroğlu" NMM
|
Nardaran qəs., Məscid (M.F.Axundov küç.)
|
65
|
205
|
"Nəsimi" m/st
|
Abşeron ticarət mərkəzi
|
60
|
211
|
11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.)
|
Abşeron ticarət mərkəzi
|
65
|
217
|
Məmmədli kəndi
|
"Koroğlu" NMM
|
65
|
108A
|
"Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.)
|
Fatmayı bağları
|
65
|
120E
|
Hövsan qəs.
|
"28 May" m/st
|
90
|
121E
|
Hövsan qəs. (Hövsan yaş,komp. MİDA)
|
"Əhmədli" m/st (M.Hadi küç.)
|
80
|
140E
|
Mərdəkan qəs.
|
"Koroğlu" NMM
|
90
|
141E
|
"Koroğlu" NMM
|
Xaşaxuna bağları
|
70
|
7A
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
Gəncə pr.
|
60
|
7B
|
"Koroğlu" NMM
|
Yasamal yaşayış kompleksi (MİDA)
|
60
|
88A
|
Azadlıq prospekti m/st
|
Bakı Ağ Şəhər
|
60
|
E1
|
Xalqlar Dostluğu m/st
|
Abşeron ticarət mərkəzi
|
80
|
M8
|
"Gənclik" m/st (Ə.Ağaoğlu küç.)
|
Maştağa qəs. (Abşeron küç,)
|
65
|
Bakı-Sumqayıt və Bakı-Abşeron marşrutları üzrə:
|
157
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
Sulutəpə qəs.
|
60
|
158
|
Xocəsən qəsəbəsi
|
Memar Əcəmi m.st.
|
60
|
503
|
Sumqayıt şəhəri
|
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi
|
80
|
508
|
20 Yanvar m/st
|
Saray qəs.
|
65
|
Gəncə şəhəri üzrə:
|
1
|
Gəncə Dəmiryol vağzalı
|
Yeni Gəncə (28 May pr.)
|
60
|
2
|
Heydər Əliyev pr.-Şah İsmayıl Xətai pr.-Dədə Qorqud küç.
|
60
|
3
|
Yeni Gəncə (28 May pr.)
|
Cümhuriyyət pr.
|
60
|
4
|
İmamzadə türbəsi
|
Cümhuriyyət pr.
|
60
|
5
|
Yusif Məmmədəliyev küç.
|
Vidadi Qocayev küç.
|
60
|
6
|
Şıxzamanlı qəs.
|
Şıxzamanlı qəs.
|
60
|
7
|
Poçt qəs.
|
Şəhidlər Xiyabanı (R20 Gəncə-Daşkəsən avt. yolu.)
|
60
|
8
|
Zaur İsmayılov küç.
|
Dəmiryol deposu (Zaur İsmayılov küç.
|
60
|
9
|
Təbriz küç.
|
Kəlbəcər qaçqın şəhərciyi
|
60
|
10
|
Poçt qəs.
|
Poçt qəs.
|
60
|
11
|
Məhsəti qəs.(H.Verdiyev küç.)
|
Kəlbəcər qaçqın şəhərciyi
|
60
|
12
|
Gəncə Dəmiryol vağzalı.
|
1 nömrəli şəhər xəstəxanası
|
60
|
13
|
Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalı (Şəmkir istiqamətində)
|
Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində)
|
60
|
14
|
Qızılqaya qəs. (Aydın Nəbiyev küç.)
|
N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı)
|
60
|
15
|
Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası
|
Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində)
|
60
|
16
|
Məhsəti qəs. (Ələkbər bəy Xasməmmədov küç.)
|
Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində)
|
60
|
17
|
Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası
|
İ.Kazımov küç. (Çəngəl-Bıçaq zavodu)
|
60
|
18
|
N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı)
|
Cavadxan qəs. (Kərim bəy Mehmandarov küç.)
|
60
|
19
|
Vidadi Qocayev küç.
|
Vidadi Qocayev küç. - Grand bazar
|
60
|
20
|
Ə.Xəqani küç. (Hərbi hissə)
|
N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı)
|
60
|
G1
|
Göygöl şəhər Mərkəzi Xəstəxanası
|
N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı)
|
60
|
G2
|
Göygöl Avtostansiyası
|
N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı)
|
60
Digər şəhər və marşrutlarda bu mərhələdə qiymət dəyişikliyi tətbiq edilməyəcək.
