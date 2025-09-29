https://news.day.az/sport/1784122.html Нидерландская бригада рассудит игру "Карабах" - "Копенгаген" Стали известны арбитры встречи второго тура основного этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Копенгагеном". Как передает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч в Баку доверен нидерландской бригаде. Главным судьей станет Сердар Гезюбююк.
Стали известны арбитры встречи второго тура основного этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Копенгагеном".
Как передает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч в Баку доверен нидерландской бригаде.
Главным судьей станет Сердар Гезюбююк. На линиях будут работать Эрвин Зейнстра и Патрик Иниа, а функции четвертого арбитра выполнит Янник ван дер Лаан.
Игра состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова . Начало матча - в 20:45 по бакинскому времени.
