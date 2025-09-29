Нидерландская бригада рассудит игру "Карабах" - "Копенгаген"

Стали известны арбитры встречи второго тура основного этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Копенгагеном".

Как передает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч в Баку доверен нидерландской бригаде.

Главным судьей станет Сердар Гезюбююк. На линиях будут работать Эрвин Зейнстра и Патрик Иниа, а функции четвертого арбитра выполнит Янник ван дер Лаан.

Игра состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова . Начало матча - в 20:45 по бакинскому времени.