Страны-члены ЕС будут сами решать, уничтожать ли подозрительные беспилотники

Еврокомиссия (ЕК) оставляет за странами - членами Евросоюза право решать, сбивать ли подозрительные беспилотники в своем воздушном пространстве. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается уничтожения [дронов], мне, как представителю Еврокомиссии, не стоит вмешиваться в этот процесс, в котором ведущая роль остается за государствами-членами", - сказал он.

Представитель ЕК рассказал, что расследования недавних инцидентов с беспилотниками проводят лично те страны, которые это затронуло, поэтому ответ на произошедшее не является задачей Еврокомиссии.

Ренье подтвердил, что проект "стены дронов" на восточном фланге ЕС будет нацелен как на обнаружение, так и на уничтожение беспилотников. При этом он добавил, что средства реагирования не будут применяться в ответ на ситуации, подобные недавним инцидентам.