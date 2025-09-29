https://news.day.az/politics/1784107.html Али Асадов прибыл в Минск - ФОТО 29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился в Минск с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Кабинете министров.
