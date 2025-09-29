TƏBİB о смерти Джабира Иманова

29 сентября 2025 года в 13:38 в службу Республиканского центра неотложной и скорой медицинской помощи поступил вызов из Сабаильского района, улица Узейир Гаджибейли, в связи с ухудшением состояния здоровья (падением) заслуженного артиста Джабира Иманова (1976 года рождения).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

"На место вызова немедленно была направлена бригада скорой помощи. В 13:50 бригадой был зафиксирован факт смерти заслуженного артиста до прибытия врачей", - отметили в TƏBİB.

Ранее мы сообщали, что скончался заслуженный артист Джабир Иманов.