TƏBİB о смерти Джабира Иманова
29 сентября 2025 года в 13:38 в службу Республиканского центра неотложной и скорой медицинской помощи поступил вызов из Сабаильского района, улица Узейир Гаджибейли, в связи с ухудшением состояния здоровья (падением) заслуженного артиста Джабира Иманова (1976 года рождения).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.
"На место вызова немедленно была направлена бригада скорой помощи. В 13:50 бригадой был зафиксирован факт смерти заслуженного артиста до прибытия врачей", - отметили в TƏBİB.
Ранее мы сообщали, что скончался заслуженный артист Джабир Иманов.
