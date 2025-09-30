YouTube выплатит компенсацию за заморозку аккаунта президента США

YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования иска, поданного Президентом США Дональдом Трампом против компании в связи с приостановкой действия его аккаунта после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года.

Как сообщает Day.Az, благодаря этой сделке Google станет последней из трех крупных технологических компаний, которой удастся урегулировать судебные иски, поданные Дональдом Трампом в июле 2021 года, в которых он обвинил их в незаконном подавлении консервативных взглядов.

В июле 2021 года Трамп также подал в суд на Twitter, теперь известный как X, и владельца Facebook Meta, на Google и их генеральных директоров, пишет Reuters.

Ранее в этом году Meta и X договорились выплатить компенсацию для урегулирования судебных исков.

В 2021 году Дональд Трамп не потерял свой аккаунт на YouTube, но ему запретили загружать новые видео. В 2023 году аккаунт был восстановлен.

В январе Meta согласилась выплатить около 25 миллионов долларов, а X в феврале выплатила около 10 миллионов долларов для урегулирования аналогичных исков Трампа.