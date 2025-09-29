https://news.day.az/world/1784232.html Автомойки с роботами-гуманоидами появились в этой стране - ВИДЕО Автомойки, где персоналом становятся роботы-гуманоиды появляются в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В данном случае четыре робота Unitree G1 на мойке, один автомобиль моют два робота. Представляем вашему вниманию данное видео:
Автомойки с роботами-гуманоидами появились в этой стране - ВИДЕО
Автомойки, где персоналом становятся роботы-гуманоиды появляются в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В данном случае четыре робота Unitree G1 на мойке, один автомобиль моют два робота.
Представляем вашему вниманию данное видео:
