Автомойки с роботами-гуманоидами появились в этой стране

Автомойки, где персоналом становятся роботы-гуманоиды появляются в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В данном случае четыре робота Unitree G1 на мойке, один автомобиль моют два робота.

Представляем вашему вниманию данное видео: