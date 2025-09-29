Sony скоро выпустит новую версию PS5

Корпорация Sony представит новую ревизию PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера под ником billbil-kun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор, известный рядом точным предсказаний относительно PS, заявил, что новая версия PS5 Pro появится до конца сентября. Упоминание модели CFI-7121 обнаружили в японских сертификационных документах. Первая версия PS5 Pro была анонсирована в сентябре 2024 года. Ожидается, что вторая ревизия приставки будет доступна в Европе 30 сентября.

Журналисты напомнили, что на протяжении жизненного цикла консоли Sony выпускает ревизии - обновления, в которых исправляет недостатки прошлой версии. Так, PS5 Pro второй ревизии будет отличаться улучшенным энергопотреблением по сравнению с оригинальной приставкой. Комплектующие устройства не изменятся - девайс так же останется с SSD-накопителем емкостью 2 терабайта. Также неизменной останется и цена консоли - 799 евро, или около 78 тысяч рублей.

"Учитывая послужной список billbil-kun, существует высокая вероятность того, что PS5 Pro действительно поступит в продажу в европейском регионе в течение нескольких дней", - подытожили авторы.