Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство

29 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил новоназначенному министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность министра и пожелал ему успехов в новой деятельности.

Министры выразили удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном и подчеркнули, что контакты и визиты на высоком уровне между нашими странами служат развитию сотрудничества. Они также выразили уверенность в том, что совместные усилия по развитию многопланового взаимодействия между нашими странами будут продолжены.

Отмечалась важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан, а также представлена информация о ходе подготовки к Саммиту Организации тюркоязычных государств, который состоится в Габале в октябре этого года.

Министр Ермек Кошербаев поблагодарил за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем развитии широкомасштабных связей между нашими странами.