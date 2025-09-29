https://news.day.az/sport/1784142.html "Гянджа" рассталась с семью баскетболистами Баскетбольный клуб "Гянджа" принял решение расстаться сразу с семью игроками. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, причиной стало окончание контрактов баскетболистов. Команду покинули Андре Болл, Джордж Питерсон, Джордан Форбс, Каан Ылдыримканлы, Лавон Холланд, Малек Дэвис и Маркус Гилсон.
В клубе отметили, что изменения в составе являются частью подготовки к новому сезону.
