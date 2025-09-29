В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с узбекской делегацией

29 сентября в Агентстве развития медиа состоялась встреча с узбекской делегацией, прибывшей в нашу страну для участия в II Азербайджано-узбекском медиафоруме.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов рассказал о ходе реализации вопросов, вытекающих из "Дорожной карты" по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Он довел до внимания успешное развитие отношений между двумя странами в различных областях, включая медиасферу. А.Исмаилов отметил, что взаимный обмен опытом и информацией, организация совместных проектов, а также инициативы, направленные на развитие профессиональных кадров, способствуют выводу сотрудничества на новый уровень.

Глава узбекской делегации, заведующий отделом коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Дилшод Саиджанов отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном также принесло важные результаты в сфере развития СМИ. Он подчеркнул важность активизации информационного обмена и реализации совместных медиапроектов, отметив, что традиционные медиафорумы имеют особое значение для выявления новых возможностей сотрудничества двух братских стран в медиасфере и совместного планирования будущих задач.