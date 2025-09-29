https://news.day.az/society/1784163.html Предстоящие три дня в Азербайджане будут дождливыми - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера до второй половины 1 октября ожидаются переменные дожди. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы.
Предстоящие три дня в Азербайджане будут дождливыми - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера до второй половины 1 октября ожидаются переменные дожди.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы.
В районах Азербайджана, начиная с вечера 30 сентября до вечера 2 октября, ожидаются грозовые дожди, местами проливные, прогнозируется град, с переходом в мокрый снег на горных территориях.
В связи с осадками в реках повысится водность, в ряде горных рек пройдут кратковременные паводки и сели.
