Предстоящие три дня в Азербайджане будут дождливыми

В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера до второй половины 1 октября ожидаются переменные дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 30 сентября до вечера 2 октября, ожидаются грозовые дожди, местами проливные, прогнозируется град, с переходом в мокрый снег на горных территориях.

В связи с осадками в реках повысится водность, в ряде горных рек пройдут кратковременные паводки и сели.