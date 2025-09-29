https://news.day.az/sport/1784193.html Первая золотая медаль Азербайджана на III Играх стран СНГ - ВИДЕО Таэквондист Зия Гасанлы (63 кг) принес Азербайджану первую золотую медаль III Игр стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале турнира по таэкэвондо, проходящего в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, он одолел представителя России и стал чемпионом III Игр стран СНГ.
Первая золотая медаль Азербайджана на III Играх стран СНГ - ВИДЕО
Таэквондист Зия Гасанлы (63 кг) принес Азербайджану первую золотую медаль III Игр стран СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале турнира по таэкэвондо, проходящего в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, он одолел представителя России и стал чемпионом III Игр стран СНГ.
Эта первая золотая медаль Азербайджана на домашних Играх.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре