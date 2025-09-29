https://news.day.az/autonews/1784179.html

Гонщик NASCAR эпично проехал по стене на скорости 320 км/ч. Болид Зейна Смита оказался зажат между другой машиной и стеной, машина перевернулась на бок и проскользила вдоль стены. Никто не пострадал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: