Гонщик NASCAR эпично проехал по стене на скорости 320 км/ч. Болид Зейна Смита оказался зажат между другой машиной и стеной, машина перевернулась на бок и проскользила вдоль стены. Никто не пострадал.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

