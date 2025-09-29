Азербайджан и АБР обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

29 сентября министр финансов, глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с вице-президентом банка Бхаргавом Дасгуптой, находившуюся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Day.Az, министр Сахиль Бабаев высоко оценил долгосрочное сотрудничество с АБР, подчеркнув, что совместные инициативы, реализуемые через кредиты, гранты и техническую помощь, вносят значительный вклад в развитие страны. Он также выразил уверенность, что тесное сотрудничество с банком продолжится в рамках реализации Стратегии партнёрства по Азербайджану на 2025-2029 годы.

Проинформировав о текущей экономической ситуации, министр обратил внимание на достижения в развитии ненефтяного сектора. Были отмечены приоритеты в направлении улучшения систем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшеронском полуострове, финансирования инфраструктурных потребностей Бакинского метрополитена и модернизации железнодорожных линий.

Б. Дасгупта выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и АБР будет и далее укрепляться во всех областях, в том числе в сфере поддержки частного сектора, и продолжится в предстоящий период на основе принципов долгосрочного партнерства.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем сотрудничестве между Азербайджаном и АБР, развитии частного сектора, возможной поддержке банка в этой сфере, будущих возможностях партнерства и вопросах, представляющих взаимный интерес.