Прокурор потребовал 2,5 года для архиепископа Аджапахяна

Гособвинение требует приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум с половиной годам тюрьмы с вычетом проведенного под арестом времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, свое требование прокурор Арман Багдасарян озвучил на сегодняшнем заседании в Ереване.

Суд 24 сентября признал главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.

Аджапахян был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.

Защита меж тем, продолжает считать владыку невиновным. Но позиция прокурора не стала сюрпризом для адвокатов, заявил на заседании защитник Ара Зограбян. Он предполагает, что суд проявит "заботливость" и сократит требуемый прокурором срок на полгода.

Глава Ширакской епархии был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.