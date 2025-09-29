Прокурор потребовал 2,5 года для архиепископа Аджапахяна
Гособвинение требует приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум с половиной годам тюрьмы с вычетом проведенного под арестом времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, свое требование прокурор Арман Багдасарян озвучил на сегодняшнем заседании в Ереване.
Суд 24 сентября признал главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.
Аджапахян был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.
Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.
Защита меж тем, продолжает считать владыку невиновным. Но позиция прокурора не стала сюрпризом для адвокатов, заявил на заседании защитник Ара Зограбян. Он предполагает, что суд проявит "заботливость" и сократит требуемый прокурором срок на полгода.
