В фильме «Doğma torpaq» - боль и трагедия, но, в то же время, надежда, оптимизм и перспективы азербайджанского народа

Автор: Теймур Атаев

28 сентября 2025 г. еврейская община Азербайджана организовала в кинотеатре "Азербайджан" просмотр художественного фильма известного азербайджанского режиссера театра и кино Ильгара Сафата "Doğma torpaq" ("Родная земля"). Мероприятие было посвящено Дню Памяти, отмечаемого в Азербайджане 27 сентября. В нынешнем году эта дата совпала с Шаббатом, поэтому фильм был показан на следующий день.

Непосредственно торжественная премьера данной картины состоялась в апреле 2025 г. И тот факт, что представителями еврейской общины нашей страны нынешняя демонстрация картины была приурочена ко Дню памяти, придало особое звучание тому, с чем мы ознакомились 28 сентября.

Наверное, самая первая реакция после просмотра картины, что происходило при затаенном дыхании, это констатация, насколько фильм оказался тяжелым. С первых кадров и вплоть до финишных сцен тебя не покидает состояние внутреннего напряжения. Возможно, даже, ожидаемой боли.

Но дело тут не в том, что изначально сюжет ясен. В корне наоборот. Повествование, если можно так выразиться, происходит в размеренном темпе. Хотя, скорее, не повествование, а развитие сюжетной линии. Но все равно именно внутреннее напряжение не позволяет ни на минуту расслабиться.

Что касается самого сюжета, то сценарий потрясает. Ведь в фильме, повествующем о судьбе азербайджанского народа в новейшую историю, речь далеко не только о героизме наших соотечественников. Сила фильма проявляется в том, что, наряду с периодами Первой и Второй Карабахской войн, мы знакомимся с прекрасно переданной панорамой предшествующих им лет. На фоне линий любви, дружбы, предательства, подлости, верности, лжи... То есть Ильгар Сафат, при собственной блестящей режиссерской работе, посредством прекрасной игры всех без исключения актеров передает зрителю атмосферу жизни не только Азербайджана, но и всего региона. Причем передает мастерски - благодаря отдельным диалогам или закадровому голосу.

В этом - нерв фильма. Который не позволяет тебе расслабиться ни на минуту, даже когда твоему взору открываются прекрасные Карабахские пейзажи. Нерв-напряжение-волнение... Зритель в ожидании взрыва. Он приближается. И ты уже будто сам ждешь его, боясь признаться себе в том, что страшные кадры жизни прервут внешне спокойную тональность фильма. Этот нерв не покидает тебя, даже когда режиссер окунает тебя в детство героев, сформировашее характеры героев картины. И как же потрясающе Ильгар Сафат передал нам типажи ребят и девушек. Как же он смог расставить акценты без их выпуклого и нарочито искусственного преподнесения. А потому школьные годы героев смотрятся на одном дыхании. И юные актеры прекрасно передают характеры своих героев через взгляды, улыбки, то есть когда мимика может говорить значительно звучнее, нежели та или иная фраза.

В этом разрезе проявляется еще один пласт мастерства автора сценария и режиссера в одном лице Ильгара Сафата. Он также абсолютно ненавязчиво демонстрирует, как, в каком ракурсе, какими шагами пестовался сепаратизм в Карабахском регионе. Когда за улыбками и внешней добротой проводников и исполнителей этих антигосударственных идей осуществлялась тщательная подготовка к тому, с чем азербайджанский народ столкнулся в конце 1980-х годов.

Повторимся, сила фильма, в том числе, проявилась в таком факте, что история последних десятилетий в регионе демонстрируется не в натужной форме, когда зритель подводится к тому или иному видению событий. Ильгару Сафату как раз удалось передать развитие ситуации на Южном Кавказе тончайшими линиями. Тончайшими красками. И уже постепенно начинают проявляться реальные сцены имевшего место, а именно, насильственная депортация азербайджанского населения со своих исконных земель.

Постепенно подступает время взрыва. Нерв зрителя напряжен до предела. Неимоверная тишина зала поглощает тебя своим громким звуком. Громкий звук тишины. Ильгар Сафат раскрывает картину трагедии ходжалинцев. Перед тобой - эпизоды Ходжалинского геноцида. Кадры античеловечности, варварства будто врываются в зал. Вакханалия насилия демонстрирует, насколько этническая ненависть может привести к исчезновению даже мало-мальских оттенков любви, жалости, мягкости. Когда тобой правит лишь ненависть, помноженная на злобу.

В передаче же всех этих сложнейших, труднейших моментов - душа Ильгара Сафата. Как он признается, никогда до и после съемок он не испытывал такой боли, не сталкивался со столькими душевными ранами. "Но я должен был абстрагироваться от всякого рода эмоций, чтобы передать реальную атмосферу трагедии. Ведь то была трагедия не только азербайджанского народа. В происшедшем - трагедия мира". Ильгар Сафат раскрывает, что непосредственно трагедия проявилась не только в самом факте геноцида, а в фактически молчаливой реакции на происшедшее. Да и сама история Азербайджана наполнена массой случаев, когда справедливость сознательно замалчивалась, а агрессивные устремления против Азербайджана практически поощрялись. Спонсировались.

Но знаковость фильма также в том, что режиссер и актеры в заключительных сценах фильма всем нам предоставили надежду. На лучшее будущее для всего человечества. Потому что историческая справедливость восторжествовала. Смерть героев не осталась неотмщенной. Доблестная Азербайджанская армия, ведомая Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сокрушила врага на поле боя. И среди победителей - сын героя картины. Оккупанты позорно бежали с ранее оккупированных земель. А над жемчужиной Азербайджана - красавицей Шушой - был водружен флаг независимого Азербайджана. Как сегодня наш трехцветный флаг красуется над всеми регионами после восстановления суверенитета в 2023 г.

Азербайджан не просто выстоял. Азербайджанский народ продемонстрировал чудеса героизма, храбрости, самоотверженности, не нарушив ни одно из правил ведения боевых действий за освобождение своей земли. При этом Ильгар Сафат бесподобно продемонстрировал, насколько наш Железный кулак пестовался представителями всех наций, народностей и вероисповеданий страны. Это и есть Азербайджанство. И в этом - пример для мира.

Ну и в завершении материала отметим, что картина "Doğma torpaq" будет представлена на предстоящем в Актау (Казахстан) с 1 по 5 октября кинофестивале "Қорқыт Ата". Как отмечают организаторы мероприятия, проведение кинофестиваля тюркского народа "Қоркыт ата" в Казахстане проявляется значительно большим, нежели просто культурное мероприятие, т. к. событие несёт в себе мощный символический посыл. Фестиваль становится не только праздником киноискусства, но и важной площадкой для духовного и культурного сближения тюркских народов.

В свете чего, конечно, участие "Doğma torpaq" на этом кинофестивале приобретает особую значимость.