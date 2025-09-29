Работы по освоению ветропотенциала Каспия переданы ряду компаний

По пяти зонам, определённым для производства ветроэнергии в Каспийском море, продолжаются работы. Практически каждая зона передана в ведение разных компаний.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках Бакинской недели климатических действий сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Э.Солтанов проинформировал о мероприятиях, проводимых по развитию ветроэнергетики в Каспийском море. Он отметил, что в настоящее время ведётся более серьёзная работа по пилотному проекту мощностью 200 мегаватт:

"Производство ветроэнергии на море - очень сложный процесс. Сейчас мы ведём переговоры с инвесторами. Установка турбин мощностью 12 мегаватт и их транспортировка - это серьёзные логистические вопросы. Но работы по пяти зонам, определённым в Каспийском море, продолжаются. Практически каждая зона передана в ведение различных компаний. У каждой зоны есть свой потенциальный заказчик".

По словам замминистра, по пилотному проекту в этих зонах пока не получено официального тарифного предложения:

"Однако тариф также является частью переговоров. Что касается конкретно морского проекта мощностью 200 мегаватт, то более детальная информация будет представлена общественности через несколько месяцев".

Э. Солтанов также отметил, что до сих пор все шаги Азербайджана в сфере климата осуществлялись напрямую при поддержке государства:

"В результате модернизации Мингячевирской теплоэлектростанции сейчас экономится сотни миллионов кубометров газа. Ранее производство условного топлива составляло около 330 граммов, сейчас этот показатель снизился до 220 граммов. Это очень серьёзный результат. Также отмечу, что в Азербайджане планируется довести мощность возобновляемой энергетики до 2 гигаватт (2000 МВт) к 2027 году. Это значительная цифра, учитывая, что общая установленная мощность энергосистемы страны составляет 9 гигаватт. Всё это позволит предотвратить выброс около 3 миллионов тонн углекислого газа (CO2) в атмосферу. В то время как годовые средние выбросы Азербайджана оцениваются примерно в 60 миллионов тонн эквивалента - это очень большая цифра".

Говоря о новых проектах в сфере возобновляемой энергетики, Э. Солтанов сказал:

"Уже начато строительство 10 станций возобновляемой энергетики. Например, строительство ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт, реализуемое компанией ACWA Power из Саудовской Аравии, близко к завершению. Там уже начался процесс подключения произведённой энергии к системе.

Кроме того, мы реализуем проекты совместно с bp и китайскими компаниями. Совместно с компанией Masdar из ОАЭ реализуются проекты солнечных электростанций мощностью 1 гигаватт в Нефтчале и Билясуваре".

Касаясь мероприятий на освобождённых от оккупации территориях, замминистра отметил:

"Совокупная мощность новых гидроэлектростанций, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, превышает 300 мегаватт. Эти станции способны полностью покрыть потребление электроэнергии в данном регионе. Излишки энергии направляются и в другие регионы. В ближайшие годы мощность энергии, получаемой из гидроресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре, превысит 500 мегаватт, поскольку в течение трёх лет будут построены ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Э. Солтанов также рассказал об обязательствах банков в сфере возобновляемой энергетики:

"Совместно с банками Азербайджана были взяты обязательства по климату и "зелёным" проектам на сумму около 2 миллиардов долларов. Сюда входят также средства, привлекаемые через международные финансовые институты. Банки могут привлекать финансирование как на внутреннем рынке, так и у международных финансовых институтов".

Кроме того, замминистра отметил государственную поддержку проектов по энергоэффективности:

"Ведётся работа над финальной версией требований Фонда энергоэффективности. Через этот фонд мы будем предоставлять стимулирующую поддержку многим проектам в Азербайджане - под процентные ставки ниже рыночных. В ближайшее время активность в этом направлении будет заметно расти".