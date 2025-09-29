https://news.day.az/world/1784178.html В Китае на стройках гигантские дроны начинают заменять краны - ВИДЕО В Китае на стройках гигантские дроны начинают заменять краны, перенося тяжёлые грузы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае на стройках гигантские дроны начинают заменять краны - ВИДЕО
В Китае на стройках гигантские дроны начинают заменять краны, перенося тяжёлые грузы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре