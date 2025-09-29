Азербайджан демонстрирует реальные шаги в борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил руководитель службы по вопросам изменения климата и устойчивому развитию в Центральной Азии компании "EY" Виктор Коваленко в кулуарах "Бакинской недели климатических действий" (BCAW2025).

"Находясь в Баку, слушая представителей правительства и государственных структур, а также наблюдая за деятельностью азербайджанских компаний, международные участники убеждаются: настоящая работа по адаптации к изменению климата, по смягчению его последствий и с ощутимыми финансовыми результатами происходит именно здесь, в Азербайджане", - сказал эксперт.

По его словам, главная ценность "Бакинской климатической недели" заключается в том, что Азербайджан продолжает оставаться в центре внимания как мирового, так и регионального сообщества.

Коваленко также обратил внимание на ключевую роль бизнеса в климатической повестке: "Как я уже сказал ранее, государство и правительство должны произносить глобальные речи - о регионе, о планете, о стране в целом. Но бизнес мыслит иначе: ему нужны практические, понятные и чёткие примеры. Вот простой кейс: если бизнесу говорят снизить выбросы парниковых газов, объясняя это тем, что где-то океан поднимется на пару метров и затопит страну, - да, это серьёзно в глобальном масштабе. Но что это значит для конкретного предприятия?"

Эксперт подчеркнул, что именно такие связи между глобальными вызовами и ежедневной деятельностью небольших компаний должны находить отражение на подобных мероприятиях.

"Предприниматель должен услышать и понять: все эти слова напрямую связаны с его реальностью. Для малого и среднего бизнеса это особенно важно.

Крупные компании мыслят масштабно: они понимают, что где-то может не хватать воды, где-то нарушатся транспортные коридоры через Каспий, где-то возникнут проблемы с урожайностью. А малый бизнес ограничен своей нишей, своим продуктом, и его главная цель - выживание. Поэтому ключевая задача таких событий - "приземлить" глобальную климатическую повестку и объяснить, что именно она означает для МСП", - резюмировал В.Коваленко.