Электроэнергия с «Хызы-Абшерон» поступила в общенациональную сеть

Строительство ветроэлектростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" общей мощностью 240 мегаватт, реализуемое саудовской компанией ACWA Power, подходит к завершению. На объекте уже начался процесс подключения произведённой энергии к национальной энергосистеме.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках Бакинской недели климатических действий сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, в стране стартовало строительство десяти новых объектов возобновляемой энергетики. Среди них - проекты, реализуемые совместно с bp и китайскими компаниями. Кроме того, с участием компании Masdar (ОАЭ) в Нефтчале и Билясуваре ведётся работа по созданию солнечных электростанций суммарной мощностью 1 гигаватт.