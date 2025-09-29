Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю КНР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему дружественному народу Китая самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Китайской Народной Республики.
Под Вашим руководством Китай добился весомых успехов в области экономики, промышленности, обороны, высоких технологий, инноваций, науки и в других сферах, заняв место среди самых передовых стран мира и став центром силы, оказывающим решающее влияние на процессы на международной арене. Во время двух визитов в Вашу дружественную страну в этом году я был глубоко впечатлен масштабной созидательной работой, грандиозным развитием и достижениями страны под Вашим решительным руководством.
Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. С удовлетворением отмечаю, что в последнее время азербайджано-китайские связи вступили в новую стадию. Активный диалог между нами, искренность и взаимное доверие, которые характеризуют наши встречи, а также интенсивность наших контактов свидетельствуют о высоком уровне и динамичном развитии азербайджано-китайских отношений. Документы, подписанные в ходе моего государственного визита в Китай в апреле, в частности "Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", вывели двусторонние связи на новый уровень, усилили стратегический характер межгосударственных отношений.
Отрадно, что сегодня отношения между Азербайджаном и Китаем, построенные на взаимном доверии, уважении и поддержке, развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Мы рады видеть, что наше сотрудничество в политической, торгово-экономической, промышленной, энергетической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах неуклонно расширяется и наполняется новым содержанием. Успешная реализация инициативы "Пояс и путь", в частности рост объемов перевозок через ее важный компонент - Средний коридор, заслуживает высокой оценки. В то же время считаю, что вступление в силу соглашения о безвизовом режиме станет мощным импульсом для развития контактов между людьми и туризма, а также для углубления экономических, гуманитарных и культурных связей.
Уважаемый господин Председатель,
Уверен, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, которые питают друг к другу глубокую симпатию, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Китаем, углубления нашего всеобъемлющего стратегического партнерства.
В столь радостный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Ваших начинаниях, а дружественному народу Китая - вечного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре