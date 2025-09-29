Сахиба Гафарова встретилась с председателем Организации по правам человека и равенству Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29 сентября встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Организации по правам человека и равенству Турции Фахреттином Алтуном.

Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса поздравила гостя с назначением на эту должность и пожелала ему успехов.

На встрече было отмечено, что в основе отношений между Азербайджаном и Турцией лежат общие история, язык, религия и национально-духовные ценности наших народов, и что наши страны, руководствующиеся лозунгом великого лидера Гейдара Алиева "Один народ, два государства", всегда находятся рядом друг с другом. Было также подчёркнуто, что сегодня межгосударственные отношения достигли уровня союзничества в силу братских отношений глав наших государств, основанных на взаимном уважении и доверии.

Как сказала во время беседы спикер Сахиба Гафарова, между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим Национальным Собранием Турции также существуют обширные связи, и наши парламенты успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Также было особо отмечено тесное сотрудничество между Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики и Организацией по правам человека и равенству Турции.

Председатель Организации по правам человека и равенству Турции Фахреттин Алтун говорил на встрече о достигнутых Азербайджаном успехах, и о восстановлении страной своих территориальной целостности и суверенитета. Он сказал, что господствующие в современном мире двойные стандарты побуждают нас к дальнейшему укреплению нашего сотрудничества на международном уровне, как и к наращиванию нашей совместной деятельности против подобных явлений.

На встрече была отмечена важность международного сотрудничества в области прав человека и подчёркнута значительная роль законодательных органов в данной сфере.