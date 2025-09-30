https://news.day.az/world/1784251.html В этой стране полностью пропал интернет На территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Уточняется, что отключение интернета связано с тем, что правящая в стране группировка "Талибан" принимает "меры по соблюдению нравственности".
В этой стране полностью пропал интернет
На территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Уточняется, что отключение интернета связано с тем, что правящая в стране группировка "Талибан" принимает "меры по соблюдению нравственности".
Кроме того, по данным NetBlocks, сейчас также нарушена работа телефонной связи.
Ранее мы сообщали, что в Афганистане лидер находящегося у власти движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада запретил Wi-Fi в одной из провинций.
