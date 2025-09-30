В этой стране полностью пропал интернет

На территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Уточняется, что отключение интернета связано с тем, что правящая в стране группировка "Талибан" принимает "меры по соблюдению нравственности".

Кроме того, по данным NetBlocks, сейчас также нарушена работа телефонной связи.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане лидер находящегося у власти движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада запретил Wi-Fi в одной из провинций.