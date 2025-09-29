В сети опубликовали секретные схемы iPhone

Американские власти случайно опубликовали сверхточные схемы смартфона Apple iPhone 16e.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает профильное издание Appleinsider.

Схема с конструкцией телефона Apple появилась на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) США. По мнению журналистов, IT-гигант передал властям сведения об iPhone 16e, чтобы получить разрешение на выпуск и продажу устройства в Соединенных Штатах. Вероятно, регулятор раскрыл документы случайно: спустя время pdf-файл на 163 страницы удалили.

Журналисты медиа обратили внимание, что документ подробно раскрывает многие тайны конструкции смартфона. Так, в нем указаны электрические схемы и расположение антенн. Кроме того, в сети опубликовали сопроводительное письмо, в котором Apple указывает на конфиденциальный статус информации и просит не раскрывать ее.

"Схемы - интересный артефакт производственных процессов Apple, но они не так уж и полезны для потребителей", - отметили специалисты издания. Однако материалы могут быть очень интересны для конкурентов американской компании. Appleinsider обратилось за комментарием в FCC и Apple, но не получила оперативного ответа.