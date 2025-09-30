Азербайджан и Италия формируют платформу долгосрочного партнерства

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Отношения между Азербайджаном и Италией на протяжении последних лет развиваются динамично и охватывают сразу несколько стратегических направлений. Энергетика, торговля, инвестиции и технологическое сотрудничество формируют прочную основу партнерства, которое выходит далеко за рамки стандартных двусторонних контактов. Сегодня эти связи играют важную роль не только для экономик обеих стран, но и для стабильности региональных и европейских энергетических рынков.

Сегодня в Баку ожидается визит Президента Италии Серджо Маттареллы, который подчеркнет значимость этих отношений и может открыть новые перспективы для расширения сотрудничества в разных сферах.

Италия прочно занимает позицию крупнейшего торгового партнера Азербайджана. По данным за январь-август 2025 года, товарооборот между странами достиг 8,3 миллиарда долларов, что составляет более четверти внешнеторгового оборота Азербайджана. Основной объем экспорта приходится на нефть и нефтепродукты: за восемь месяцев в Италию было поставлено свыше 9,1 миллиона тонн на сумму 4,8 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос почти на 22% в денежном выражении и на 48% в объеме. Эти показатели свидетельствуют не только о роли Италии как крупнейшего покупателя азербайджанской нефти, но и о глубине экономического взаимодействия, которое формирует надежную основу для дальнейшего расширения партнерства.

В центре двусторонних отношений остается энергетика - сектор, который связывает страны стратегически. Итальянские компании активно участвуют в масштабных инфраструктурных проектах в Азербайджане. Например, газовые турбины и генераторы для электростанции "8 Ноября" в Мингячевире были произведены итальянской компанией Ansaldo Energia и доставлены специально для этого проекта.

На открытии электростанции Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Энергетика - это вопрос национальной безопасности любой страны. Сегодня каждый может воочию убедиться, к каким масштабным последствиям в мире, особенно в Европе и других регионах, приводит угроза, нависшая над энергетическими маршрутами. Азербайджан сегодня входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский Союз абсолютно справедливо называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа".

Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 14 стран, а ключевым маршрутом поставок в Европу остается газопровод TAP, соединяющий Южный Кавказ с Италией. Этот стратегический проект обеспечивает стабильность энергопоставок и открывает потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия на европейском рынке.

Сотрудничество выходит за пределы традиционного экспорта углеводородов. Итальянские компании проявляют интерес к инвестициям в азербайджанские проекты в области энергетики, переработки, логистики и инфраструктуры.

Глава совета директоров Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти в интервью Trend отметил: "У "Italiana Petroli S.p.A" богатая история, мы добились больших успехов, особенно в последние годы. Будучи первой нефтяной компанией в Италии, мы накопили большой опыт в сфере розничной торговли, переработки и логистики. Я считаю, что Азербайджан и SOCAR могут привнести новые инвестиции, современный подход и ценный опыт в Италию в целом".

Важное направление - возобновляемая энергетика, включая совместные проекты по биотопливу и снижению выбросов, а также научно-технический обмен и внедрение современных технологий. Итальянские компании обладают значительным опытом в этих областях, что открывает новые возможности для совместной работы.

Визит Президента Серджо Маттареллы станет не только символом укрепления традиционных связей стран, но и отправной точкой для новых инициатив. Ожидается, что стороны обсудят возможности расширения сотрудничества в промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и инновационных проектах. Для Азербайджана это шанс привлечь новые инвестиции и технологии, для Италии - укрепить позицию надежного партнера на Южном Кавказе.

Развивающееся партнерство между Азербайджаном и Италией становится образцом стратегического взаимодействия, выходящего за рамки одной сферы экономики. Оно объединяет энергетику, торговлю, инвестиции и технологии, создавая платформу для долгосрочной стабильности и процветания. Сегодняшний визит - это не просто дипломатический жест, а практическое подтверждение готовности обеих стран расширять сотрудничество и вместе формировать будущее, влияющее не только на регионы Южного Кавказа и Европы, но и на глобальный энергетический и экономический контекст.