«Великое возвращение»: стратегия XXI века

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Три десятилетия Карабах и Восточный Зангезур были открытой раной на теле Азербайджана. Миллион людей, вырванных из родных домов, города, превращённые в руины, школы и мечети, стёртые с лица земли, целые сёла, поглощённые тишиной и разрухой, - всё это стало мрачным символом агрессии. Но именно из этой трагедии выросла новая философия, получившая название "Великое возвращение". Это не просто программа переселения, а целый национальный проект возрождения, в котором соединились память, справедливость и созидание.

После победы в 44-дневной войне 2020 года и подписания трёхстороннего заявления 10 ноября начался отсчёт новой эпохи. Азербайджан впервые за десятилетия столкнулся с вызовом иного масштаба: как превратить 17 тысяч квадратных километров разрушенной земли в современный регион XXI века? Как не только вернуть людей, но и создать для них условия, чтобы они пустили корни, обрели новый уклад, построили будущее на руинах прошлого? Ответ на этот вопрос прозвучал очень скоро - уже 24 ноября 2020 года был создан Координационный штаб. Его работа стала доказательством: речь идёт не о стихийных решениях, а о системной политике, охватывающей всё - от разминирования и энергетики до социальной защиты и коммуникаций.

Решающим шагом стало создание новых экономических районов указом от 7 июля 2021 года. Появление Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов означало, что возрождение территорий будет происходить не точечно, а в логике общей экономической карты страны. На этих землях планировалось развивать сельское хозяйство, туризм, промышленность, использовать богатый природный и культурный потенциал. Это совпало с утверждением национальной стратегии "Азербайджан-2030" и государственной программы социально-экономического развития на 2022-2026 годы, где "Великое возвращение" закреплено как ключевой приоритет.

Масштаб задач отражён в цифрах. Только на первый этап программы до 2026 года выделено более 32 миллиардов манатов, а по данным на конец 2024 года освоено свыше 6,6 миллиарда долларов. При этом речь идёт не только о госфинансировании - в процесс вовлекаются частные и зарубежные инвестиции. Власти создали беспрецедентный налоговый режим: освобождение от налога на прибыль, НДС на импорт оборудования, имущественных и подоходных налогов сроком на 10 лет. Эти стимулы превратили Карабах и Восточный Зангезур в уникальный инвестиционный полигон, где предприниматель может сосредоточиться на производстве, а не на бюрократии. Уже работают промышленные парки, аграрные кластеры, а к августу 2024 года объём частных вложений превысил 719 миллионов манатов. На карте региона появились проекты турецкой Demirören, британской BP, израильских и южнокорейских компаний, что делает возрождение международным процессом.

Инфраструктурный рывок стал основой для реального возвращения. В течение четырёх лет Азербайджан построил три международных аэропорта - Физулинский, Зангиланский и Лачинский, которые открыли воздушные ворота в Карабах. Развиваются дороги: "Дорога Победы", трасса Физули-Гадрут, новые магистрали и 26 проектов автодорожной сети. Восстанавливается железнодорожное сообщение: линия Баку-Физули, а затем ветви в Агдам и Шушу. Энергетика региона переживает второе рождение. Новые гидроузлы на Аразе добавили 170 МВт, а к 2027 году мощность достигнет 500 МВт. BP строит солнечную электростанцию на 240 МВт, а малые ГЭС создают условия для "зелёной зоны". Карабах и Восточный Зангезур становятся модельным регионом устойчивой энергетики.

Но самое важное - это возвращение жизни. Программа предусматривает строительство 34 с половиной тысяч квартир и домов, восстановление 100 населённых пунктов, переселение 140 тысяч человек. Уже сегодня, по состоянию на осень 2025 года, в Карабахе и Восточном Зангезуре живёт свыше 50 тысяч человек. Люди возвращаются волнами - по мере сдачи новых кварталов, школ, медцентров. Планомерно возрождаются города и сёла: Агдам, Физули, Лачын, населённые пункты, где ещё недавно лежали минные поля. Восстанавливаются школы, строятся детские сады, медицинские центры, реставрируются мечети и культурные памятники. Фонд Гейдара Алиева открывает новые образовательные и культурные пространства, создавая условия для духовной и культурной жизни.

Никакая социальная программа не сможет взлететь без прочной инфраструктуры. Именно поэтому трехаэропортная конфигурация - Физули, открытый первым, затем Зангилан и Лачын - это не декоративная витрина, а система связей, которая объединяет гуманитарное измерение, инвестиционные потоки и логистику. В связке с новой сетью дорог, от "Дороги Победы" до Физули-Гадрут и магистралей в Агдам, они формируют новую экономическую геометрию, где расстояния перестают быть барьерами и измеряются уже не блокпостами, а временем, которое нужно, чтобы добраться из точки в точку.

Энергетическая основа становится второй опорой этой архитектуры. Весной 2024 года на Аразе были введены в эксплуатацию ключевые объекты - комплекс "Худаферин" и станция "Гыз Галасы". Это не просто символика, а реальные мегаватты и практический контроль над водно-энергетическими ресурсами. В дополнение к ним работают малые гидроэлектростанции - пять объектов на реках Хакари и Тертер суммарной мощностью почти 14 МВт, формирующие распределенную генерацию. Такая система гибко интегрируется в локальные сети, создает плотное энергетическое поле для новых поселений и производственных центров.

Нельзя не отметить и солнечное направление. Проект BP Sunrise на 240 МВт - это и технологический, и символический сигнал. Масштабный международный инвестор входит в сферу возобновляемой энергетики именно здесь, в освобожденных районах, превращая их в площадку "зеленой энергии". Важная деталь этой модели - виртуальный переток: электроэнергия генерируется на месте, а компенсационный отбор идет для нужд промышленных узлов страны. Это не лозунг и не политический жест, а реальная архитектура энергетического перехода, отвечающая запросам XXI века.

Главный вопрос звучит просто: что удержит людей на месте? Ответ однозначен - работа. Именно ради этого создаются опорные зоны развития - от Агдамского индустриального парка до "Араз Вадиси" в Джабраиле. Агдамский парк уже в 2025 году вышел на устойчивую траекторию. С осени 2024 по весну 2025 года там было произведено продукции на 85 миллионов манатов, что эквивалентно почти 50 миллионам долларов. На май 2025 года в парке работали 31 предприятие, среди которых 27 резидентов и 4 нерезидента. Их профиль охватывает широкий спектр - от электротехники и стройматериалов до сельхозпродукции. Это уже не статусные заявления, а конкретные налоги, рабочие места и локальные цепочки поставок.

Одновременно формируется логистический хаб "Араз Вадиси", включающий сухой порт, таможенные посты, парковки для грузовиков, оптово-розничные площади и сервисные центры. Здесь дороги перестают быть просто асфальтом и становятся настоящими артериями экономики. К весне 2025 года отмечен приток новых инвесторов, а также появление технологических ниш в легкой промышленности и металлообработке.

До 2026 года намечено строительство и восстановление почти двух сотен дошкольных и общеобразовательных учреждений, восьми профтехучилищ и одной средней специальной школы, а также создание 49 центров семейного здоровья и 39 медицинских комплексов. На первый взгляд это выглядит как сухой перечень объектов, но за ним скрывается фундамент новой жизни. Современная школа в регионе означает приход молодого учителя, а за ним и семьи, которые сразу же предъявляют запрос к медицине, транспорту и сервису. Так формируется ткань города, где образовательные и медицинские точки становятся опорными узлами расселения.

Надежность проекта держится на четкой нормативной основе. Доктрина "Азербайджан-2030", госпрограмма на 2022-2026 годы и утвержденная в ноябре 2022-го "I Государственная программа Великого возвращения" задали стратегическую рамку. Ее практическая реализация обеспечивается Координационным штабом и двенадцатью рабочими группами Межведомственного центра. Именно здесь вырабатываются решения, синхронизируются подрядчики, ведется мониторинг. Эти, на первый взгляд незаметные механизмы становятся гарантией того, что стройки не буксуют, а разминирование, запуск сервисов и социальная интеграция идут в ритме единого плана.

Назвать Карабах и Восточный Зангезур зонами "зеленой энергии" - значит превратить лозунг в модель. Это инвестиционная гипотеза, в которой соединяются чистая генерация, локальные сети, низкие издержки и привлекательный ESG-профиль. Для инвестора это означает возможность связать производство с "зеленым киловатт-часом" и одновременно воспользоваться налоговыми льготами. В результате формируется двойной мультипликатор: снижаются затраты на производство и повышается стоимость продукции с низким углеродным следом на рынках ЕС и стран Залива. В этой логике проявляется прагматический смысл индустриализации - не просто строить заводы, а делать их конкурентоспособными в условиях глобального энергоперехода.

Серьезнейший вызов - минная опасность. Развитие девелопмента может идти быстрее, чем гуманитарная очистка территорий, и потому внедрен конвейерный принцип разминирования, еженедельная отчетность, а также поэтапное открытие земель под стройку. Добавим сюда страхование рисков и обучение местных кадров технике безопасности - и риск становится управляемым. Второй фактор - нехватка квалифицированной рабочей силы. Ответом служат новые профучилища, целевой наем специалистов из соседних регионов и привлечение зарубежных экспертов на пике нагрузок. Не менее важен контроль против "регистрационного туризма", когда бизнес лишь формально заявляет о присутствии в Карабахе. Здесь государственная поддержка жестко увязывается с реальным производством, чтобы экономика работала не на бумаге, а на земле.

Второй этап программы "Великого возвращения", рассчитанный до 2040 года, превратит нынешний строительный бум в устойчивую систему. Опорными точками станут города Агдам, Физули, Лачын, Зангилан и Шуша - центры управления, логистики и сервиса. Параллельно формируется индустриальная дуга от "Араз Вадиси" до Агдамского парка, где размещаются производственные кластеры. Энергобаланс выстраивается на базе малых гидроэлектростанций, крупной солнечной станции Sunrise на 240 МВт и распределенной "зеленой" сети. Логистические маршруты связывают регион с Нахчываном и Турцией, сокращая торговые и туристические расстояния. Социальные якоря - школы, медцентры, культурные площадки, где Шуша становится символом культурной сцены, - удерживают население. А уже сегодня промежуточная статистика доказывает эффективность: десятки миллионов манатов продукции, налоговая база малого бизнеса, рост занятости.

Расчеты показывают, что к 2030 году Карабах и Восточный Зангезур превратятся в полноценный двигатель азербайджанской экономики. Их вклад в валовой региональный продукт страны должен составить не менее 8-10 процентов против нынешних менее чем двух. В абсолютных цифрах речь идет о росте регионального ВРП до 15-17 миллиардов манатов ежегодно, причем основой станет промышленность, аграрный сектор и логистика. В этих сферах сосредоточен стратегический потенциал, который позволит не только увеличить объемы производства, но и выстроить устойчивую экспортную модель.

Особое внимание уделяется занятости. Уже к 2026 году государственная программа предусматривает создание более 100 тысяч рабочих мест, что само по себе станет колоссальным социальным прорывом. Но перспектива куда шире: к 2040 году планируется формирование 250-300 тысяч постоянных рабочих мест. В эту структуру войдут не только традиционные отрасли вроде сельского хозяйства, но и новые направления - энергетика, туризм, малый бизнес, сервисные индустрии. Такой масштабный рост занятости неизбежно приведет к демографическому оживлению региона, привлечет молодежь и создаст условия для возвращения переселенцев.

Экспортные прогнозы также выглядят обнадеживающе. По предварительным расчетам, к 2035 году доля Карабаха и Восточного Зангезура в несырьевом экспорте страны достигнет 10-12 процентов. Продовольствие, строительные материалы, электроэнергия, переработка металлов и текстиль составят основу экспортной корзины. Это будет означать качественное изменение всей структуры национальной экономики: ставка делается не только на нефтегаз, но и на современные, конкурентные рынки.

История знает немало примеров постконфликтной реконструкции. Босния после Дейтонских соглашений, Хорватия после войн 1990-х годов, Ирак после американской интервенции, Косово после 1999-го. Однако азербайджанский опыт разительно отличается. В отличие от Боснии, где решающую роль играли доноры и международные организации, здесь 80-85 процентов финансирования обеспечивается самим Азербайджаном. Это означает суверенитет решений, устойчивость и независимость от политических условий извне. Международные игроки, безусловно, присутствуют - BP, турецкие компании, европейские подрядчики, - но они не диктуют правила игры, а лишь встраиваются в национальную стратегию.

Второе отличие заключается в концепции "зеленого перехода". Если Хорватия строила будущее на туризме, а Косово - на денежных трансфертах, Азербайджан закладывает основу для региона как зоны возобновляемой энергетики. Этот тренд органично вписывается в мировую повестку ESG и позволяет стране занять нишу современного лидера в вопросах устойчивого развития. Карабах и Восточный Зангезур становятся не только восстановленными территориями, но и лабораторией новых подходов.

К 2040 году численность населения Карабаха и Восточного Зангезура, по прогнозам, составит около 800-850 тысяч человек. Это почти вдвое выше довоенного уровня конца 1980-х. Но речь уже идет о принципиально новом составе населения: более молодом, более образованном, с ориентацией на модернизированные сектора экономики.

Демографические перспективы открывают благоприятные горизонты. Рост рождаемости обеспечат молодые семьи, переехавшие в регион. Этническая структура стабилизируется, доминирующим станет коренное азербайджанское население, а конфликтный потенциал будет минимизирован. Социальная инфраструктура предполагает развитие школ, профессиональных училищ, филиалов университетов. В параллель создается культурная среда - фестивали, музеи, спортивные комплексы формируют новую идентичность региона.

К 2040 году Карабах и Восточный Зангезур будут не только самодостаточными, но и экспортирующими модель развития, которая станет аргументом в дипломатии. Азербайджан покажет миру, что после войны можно не просто восстановить разрушенное, но и создать регион-флагман, воплощающий передовые стандарты.

"Великое возвращение" - это не просто путь домой для переселенцев. Это целостная стратегия, в которой пересекаются три линии. Первая - безопасность: разминирование, военный контроль, защита инфраструктуры. Вторая - экономика: индустриальные парки, зеленая энергия, транспортные хабы, налоговые стимулы. Третья - культура и люди: восстановление мечетей и школ, центры мугама, фестивали, молодежные дома. Вместе они образуют единую ткань, где каждое направление усиливает другое.

Именно поэтому возвращение - это не воспоминание о прошлом, а проект будущего. Его можно измерить цифрами: 32 миллиарда манатов до 2026 года, 34 500 домов, 140 тысяч переселенцев на первом этапе, 227 тысяч гектаров очищенных земель, 85 миллионов манатов продукции Агдамского индустриального парка всего за семь месяцев, 240 мегаватт солнечной генерации проекта Sunrise. Эти показатели говорят больше, чем лозунги.

Через двадцать лет Азербайджан оставит миру наследие не только в виде трубопроводов и энергопроектов. Карабах и Восточный Зангезур станут символами нового этапа - регионов, где появились новые города, дороги, школы, парки, музеи и, главное, люди, которые вернулись и обрели здесь свою жизнь.

Главный итог "Великого возвращения" заключается не только в строительстве дорог, аэропортов или электростанций, а в том, что миф "не вернутся" оказался разрушен. Возвращаются. И не символически, а реально - в новые дома, с водой, светом, интернетом, дорогами и рабочими местами. Возвращаются туда, где ещё недавно царила пустота. Возвращаются, чтобы остаться.