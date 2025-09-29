Гянджинский стадион построен в соответствии со стандартами УЕФА 4-й категории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, стадион вмещает 15 343 зрителя.

Так, АФФА построила здесь вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии. Предусмотрены также раздевалки для футболистов, конференц-залы, медицинский пункт, комнаты для судей, технического персонала и другие необходимые участки.

Арена, построенная в соответствии со стандартами УЕФА 4-й категории, оснащена современными системами освещения, звука, вещания, интернета и безопасности.

Отметим, что на стадионе прошла церемония открытия III Игр стран СНГ.