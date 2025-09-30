Хроника Победы: Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

30 сентября 2020 года Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выразил обеспокоенность началом военных операций на линии соприкосновения войск и отметил важность мирного урегулирования конфликта.

Проинформировав о ситуации, связанной с очередной военной провокацией Армении против Азербайджана, которая продолжается и сегодня, глава государства отметил, что с 27 сентября в результате обстрела армянской стороной из тяжелых артиллерийских установок наших населенных пунктов, позиций военных формирований вдоль линии соприкосновения войск погибли 14 наших гражданских лиц и военнослужащие. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджанская армия в ответ на это проводит контрнаступательные операции. Президент Азербайджана отметил, что руководство Армении сознательно срывает переговорный процесс. Так, заявление премьер-министра Армении "Нагорный Карабах - это Армения" нанесло серьезный удар по переговорному процессу. А заявление "Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом" является попыткой изменить формат переговоров, что неприемлемо, об этом заявило и руководство Минской группы.

Глава государства подчеркнул, что Армения осуществляет незаконное заселение иностранных граждан из других стран на оккупированных территориях Азербайджана, что, согласно Женевской конвенции, является серьезным нарушением международного права, военным преступлением. Президент Ильхам Алиев сказал, что премьер-министр Армении еще до военных столкновений 27 сентября принял решение о создании военных формирований, состоящих из десятков тысяч добровольцев. Это означает, что Армения готовилась к очередной агрессии.

Глава государства заявил, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, несет политическое и военное руководство Армении.