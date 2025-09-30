Хроника Победы: Действия Азербайджанской армии вызвали панику в рядах противника

С 27 сентября до утра 30 сентября 2020 года было убито и ранено около 2300 человек живой силы противника, уничтожены и выведены из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 автомобильной техники. В ходе боев на территории села Шушакенд Ходжалинского района вечером 29 сентября был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Противник, скопивший дополнительные силы на суговушанском направлении с целью возвращения утраченных позиций, утром 30 сентября предпринял попытку наступления. Действия противника были пресечены, Азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию.

30 сентября подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере. В этот же день артобстрелу подвергся 4-й батальон вооруженных сил Армении, дислоцированный в Физулинском направлении. В обоих случаях противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

Орудия противника, обстреливающие позиции подразделений азербайджанской армии, были уничтожены точным огнем.

По командному пункту 41-го отдельного артиллерийского полка 18-ой мотострелковой дивизии ВС Армении нанесен удар. Полностью нарушено управление войсками. Имеется много убитых и раненных среди личного состава. Командование полка просит о помощи для эвакуации раненных.

30 сентября продолжилась операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта. В результате действий Азербайджанской армии было уничтожено 8 вражеских реактивных систем залпового огня "Град".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими, лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Азербайджан сражается на своей родной земле, и вы были ранены на пути справедливости. Наши солдаты - воины-спасители. А армянские солдаты - это оккупанты. Разница в этом. Мы воюем на своей земле, армянский солдат погибает на земле другого государства - на азербайджанской земле. Обращаясь к армянскому народу, я хочу сказать, чтобы они не превращались в заложников грязных деяний своего руководства. Пусть они сегодня привлекут свое правительство к ответственности. Пусть они не отправляют своих детей на азербайджанские земли. Что делает армянский солдат на азербайджанской земле? Мы сражаемся на своей земле. Наши солдаты и офицеры погибают на своей земле, получают ранения на своей земле и мы освобождаем свои земли", - сказал, выступая перед ранеными, Президент Ильхам Алиев..

30 сентября начиная с 08.00 утра подразделения вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер. Есть раненые.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, в результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника по состоянию на 30 сентября в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли. Помимо этого, вооруженные силы Армении продолжают наносить удары тяжелой артиллерией по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 116 домам и 26 гражданским объектам, в том числе были в значительной степени повреждены Ковроткацкая фабрика в городе Тертер, модульное здание школы в селе Тазакенд Агдамского района, здание средней школы №1 поселка Шихарх Тертерского района, здание школы-лицея №2 города Тертер, принадлежащий ООО "MKT Istehsal Kommersiya" хлопковый завод в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, а также медицинский пункт в селе Гапанлы Тертерского района, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое число мелкого и крупного рогатого скота.

Используя тяжелую артиллерию, армянские военнослужащие обстреляли поселок Зобуджуг для вынужденных переселенцев в Физулинском районе и центральную больницу.

Как сообщила 30 сентября пресс-служба Минобороны, десятки тысяч наших соотечественников, обратившись в министерство, выразили желание добровольно вступить в боевые действия вместе с нашей армией. "Руководство Министерства обороны благодарит за оказанную азербайджанскому солдату моральную поддержку и выражает глубокую признательность всем, кто хочет вступить в боевые действия и быть в рядах личного состава. Заявляем, что нашим гражданам, имеющим боевой опыт, и желающим добровольно участвовать в боях, следует обращаться в Государственную службу Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу, а не в воинские части. Победа за нами! Родные земли будут освобождены от оккупации!", - говорится в обращении министерства.