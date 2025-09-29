В этой части Кенгерлинского района не будет света

В Кенгерлинском районе ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Нахчыванском районном управлении по обеспечению и продаже электроэнергии ОАО "Азеришыг".

Так, на подстанции "Гывраг" напряжением 110/35/10 кВ будут проводиться текущие ремонтные работы.

В связи с этим, также запланированы технические работы на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ "Гарабаглар", питающейся от подстанции "Гывраг". В результате, завтра с 11:30 до 12:30 в поселке Гывраг и близлежащих селах будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии.

Отмечается, что в рамках работ по усилению энергосистемы и проведения технического осмотра продолжаются поэтапные ремонтные работы на различных участках линий электропередачи и подстанциях.