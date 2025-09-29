III Игры стран СНГ: сборная Азербайджана по волейболу стартовала с победы

В Азербайджане стартовали соревнования по волейболу в рамках III Игр стран СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи проходят во Дворце спорта в Гяндже.

Женская сборная Азербайджана провела свой первый матч в группе А против команды Таджикистана. Встреча завершилась уверенной победой хозяйки турнира со счетом 3:0.

Следующий поединок национальная команда проведет 3 октября против сборной Узбекистана.